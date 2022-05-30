У мобильного приложения "Узнай Москву" появилась облегченная версия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для пользователей портала "Узнай Москву" создали облегченную версию мобильного приложения, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Предназначено оно для смартфонов или планшетов с невысокой мощностью. Речь идет об устройствах с операционной системой Android, не поддерживающих технологию ARCore, которая необходима для использования функций дополненной реальности.

Владельцы моделей смартфонов прошлых поколений сталкивались с трудностями, когда загружали контент либо информацию о зданиях, памятниках или музеях. К примеру, фотографии на экране отображались слишком долго.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что облегченный аналог онлайн-гида "Узнай Москву" будет полезен обладателям смартфонов, планшетов с невысокими техническими характеристиками.

"Новая версия стала меньше весить, поэтому страницы приложения загружаются быстрее. При этом пользователям доступны практически все функции стандартной версии", – подчеркнули в ведомстве.

В обновленном мобильном приложении можно также составлять познавательные маршруты по городу, знакомиться с историей зданий, улиц и районов, узнавать интересные факты о достопримечательностях, расположенных поблизости, проходить увлекательные онлайн-квесты, изучать биографии известных личностей. Разница приложений лишь в том, что пользователи облегченной версии не могут рассматривать на смартфоне или планшете столичные объекты в режиме дополненной реальности.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" стал доступен детский маршрут по Красной площади. Это аудиоэкскурсия, состоящая из шести точек. Во время прогулки персонажи детских энциклопедий рассказывают ребятам и их родителям о достопримечательностях главной площади страны.

