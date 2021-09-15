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Город

08:26

Детский маршрут по Красной площади появился на портале "Узнай Москву"

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" стал доступен детский маршрут по Красной площади. Это аудиоэкскурсия, состоящая из шести точек. Во время прогулки персонажи детских энциклопедий рассказывают ребятам и их родителям о достопримечательностях главной площади страны.

После прохождения каждой точки ребята смогут проверить полученные знания и ответить на вопросы, а затем поучаствовать в розыгрыше и получить приз, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Аудиогид по Красной площади стал первым интерактивным маршрутом в рамках спецпроекта для детей.

"Всего в рамках спецпроекта запланированы три познавательные экскурсии – следующие прогулки с теми же героями пройдут по Старому Измайлову и территории ВДНХ. Всего на "Узнай Москву" более 180 тематических маршрутов по различным районам столицы, все они доступны как на портале, так и в мобильном приложении", – говорится в материале.

Как уточняется, аудиоэкскурсия посвящена не только истории самого центра столицы, но и памятникам архитектуры. Ребята узнают названия архитектурных элементов и признаки разных стилей, а также смогут проследить, как город развивался.

Ранее сообщалось, что с начала лета раздел "Маршруты" на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" просмотрели более 60 тысяч раз. Пользователи онлайн-гида прошлись по Чистым прудам, Мясницкой улице и саду "Эрмитаж", а также устраивали велопрогулки от Пречистенки до Арбата, изучая московский модерн.

В топ-3 самых популярных летних направлений на сайте вошли прогулка по центру города "Покажи Москву", авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым, который появился в июле, и аудиогид по саду "Эрмитаж".

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