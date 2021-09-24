В приложении "Узнай Москву" появились новые функции

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Мобильное приложение "Узнай Москву" модернизировали, благодаря чему пользователи могут быстрее подбирать прогулочные маршруты и видеть достопримечательности в зависимости от своего местонахождения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, в приложении также появились подборки интересных для посещения мест.
"С помощью портала можно легко искать интересующие объекты: музеи, парки, исторические здания и памятники, выбирать их в списке рекомендованных объектов или найти на удобной интерактивной карте", – приводятся в материале слова советника руководителя департамента информационных технологий Москвы Марины Тавадзе.
Так, в обновленной версии приложения на главной странице появилось несколько разделов: "Новое", "Популярное" и "Истории", в которых можно найти статьи, описания экскурсионных маршрутов и квесты. Также в разделах отмечен контент, который популярен у других пользователей.
В личном кабинете теперь можно сохранить статью о любом интересующем объекте, добавив его в раздел "Избранное". Сохраненный контент останется доступен даже при отсутствии интернета, говорится в материале.
Кроме того, в приложении модернизировали панель меню. С ее помощью можно получить быстрый доступ к интерактивной карте, ленте новостей, поиску, профилю пользователя и разделу "Избранное".
Новые функции появились и в личном кабинете. Пользователи могут просматривать статистику пройденных маршрутов, разгаданных квестов, посещенных мест.
Теперь приложение позволяет новым пользователям зарегистрироваться в системе "Узнай Москву". До этого функция была доступна только на сайте проекта.
Ранее сообщалось, что с начала лета раздел "Маршруты" на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" просмотрели более 60 тысяч раз. Пользователи онлайн-гида прошлись по Чистым прудам, Мясницкой улице и саду "Эрмитаж", а также устраивали велопрогулки от Пречистенки до Арбата, изучая московский модерн.
В топ-3 самых популярных летних направлений на сайте вошли прогулка по центру города "Покажи Москву", авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым, который появился в июле, и аудиогид по саду "Эрмитаж".
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