18:58
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
В Telegram появилась функция запрета голосовых сообщений. Она доступна только по Premium-подписке, сообщается в мессенджере.
Так, Premium-пользователи могут выбрать, кто сможет отправлять им сообщения – все, люди из списка контактов или никто. Кроме того, здесь также можно задать исключения, указав пользователей или группы пользователей.
"А если кто-то из "белого списка" пришлет голосовое сообщение в неподходящий момент, вы всегда можете воспользоваться функцией расшифровки текста", – говорится в сообщении.
Кроме того, в мессенджере появилась платформа для создания новых эмодзи. Пользователь может загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей, которым уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи.
Теперь при наборе сообщения иконка панели стикеров меняется на кнопку эмодзи, а при ее нажатии открывается новая панель эмодзи. Там удобно просматривать свои наборы и добавлять новые.
"В подсказках эмодзи отображаются все наборы: если ввести, например, слово "смех" или "хмм", Telegram предложит подходящие эмодзи из всей вашей коллекции. Подсказка с анимированными изображениями появится и при вводе статичного эмодзи", – говорится в сообщении.
Кроме того, если кто-то из собеседников нажмет на сообщение с эмодзи, то оба участника чата одновременно увидят полноэкранную анимацию. В Telegram для iOS обновили и дизайн панели стикеров, где можно будет быстро переключаться между разделами со стикерами, эмодзи и GIF.
Также разработчики разрешили дарить Premium-подписку на три, шесть или 12 месяцев со скидкой. Сделать это можно в профиле собеседника. Подарок появится в чате с получателем в виде сообщения с анимированной подарочной коробкой.
"Создание интерактивных эмодзи с дополнительной полноэкранной анимацией уже стало традицией – и сегодня в коллекции очередное пополнение. Чтобы увидеть анимацию, просто отправьте один из этих эмодзи отдельным сообщением в личный чат, а затем нажмите на большой эмодзи на экране", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что соцсети "ВКонтакте" проведет глобальное обновление, в рамках которого лента новостей получит новый дизайн. По данным компании, в ленте новостей фокус сместится на яркие форматы и потребность в высокой скорости получения информации. Лента будет состоять из трех форматов изображений, а дополнительные вложения в публикациях сделают компактнее.
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