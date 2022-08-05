В YouTube появилась возможность приближать видео, чтобы разглядеть мелкие детали

16:55
Фото: depositphotos/agencyby
В YouTube запустили новую функцию, позволяющую приблизить видео. Пока она доступна пользователям с Premium-подпиской, сообщает "Газета.ру".
Чтобы разглядеть мелкие детали на видео, можно растянуть видео, приблизив желаемый элемент. Сейчас функция выглядит так, будто ее делали специально для просмотра в портретном режиме.
Чтобы воспользоваться возможностью масштабирования видео, владельцам подписки надо нажать на фото профиля и открыть раздел с премиум-функциями. Там есть страница, которая предлагает опробовать новые "фишки" сервиса.
Протестировать функцию pinch to zoom можно только до 1 сентября. Когда ее внедрят для всех остальных пользователей, пока не разглашается.
Ранее социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара. Для этого потребуется выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать новое фото. Нейросети затем предложат пользователю выбрать внешний вид для аватара.
"Мрр вашему дому": эмодзи
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