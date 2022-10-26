Рунет сможет работать автономно в случае отключения от глобальной сети – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российский интернет сможет работать в автономном режиме в случае его отключения от глобальной сети. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Сергея Хуторцева.

По словам эксперта, подобные результаты были продемонстрированы в ходе учений в августе 2022 года. Тогда к ним привлекли средства массовой информации, финансовый сектор и Rutube.

Однако Хуторцев уточнил важность независимости российского сегмента Сети от зарубежных программных библиотек. Кроме того, для повышения уровня надежности работы Рунета необходимо представить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к ресурсам РФ.

До этого Хуторцев рассказал, что в России может появиться аналогичный сервису Downdetector веб-ресурс. Благодаря отечественному сервису пользователи смогут сообщать о сбоях в работе сайтов и приложений.

Хуторцев сообщил, что в настоящее время специалисты тестируют портал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!