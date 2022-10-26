В России появится аналог сервиса Downdetector

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В России планируют запустить аналог сервиса Downdetector (платформа, предоставляющая данные о состоянии веб-сайтов и сервисов в режиме реального времени. – Прим. ред.). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергея Хуторцева.

"В ближайшее время – сейчас проходит тестирование – будет выпущен в продакшен портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов", – заявил Хуторцев.

По его словам, сервис также будет оснащен возможностью отправки жалоб пользователей о сбоях в работе других сайтов. При этом данные, публикуемые на сайте, станут более достоверными и качественными.

В 2023 году специалисты планируют внедрить возможность оценки безопасности почтовых сервисов и веб-ресурсов.

ЦМУ ССОП был учрежден в рамках реализации закона о суверенном Рунете. Закон вступил в действие 1 ноября 2019 года. Он предполагает создание независимой российской системы, которая будет обеспечивать маршрутизацию в интернете без задействования зарубежных корневых сервисов.

Ранее сообщалось, что интернет в России стал менее устойчивым. В рейтинге Qrator Labs Россия спустилась с 10-го на 14-е место. Директор технического департамента "Хайтэк-Интеграции" Дмитрий Ласьков предположил, что ослабление отказоустойчивости российского интернета происходит из-за ухода иностранных вендоров и перевода сетей на отечественные решения.



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