Российский интернет стал менее устойчивым – аналитики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россия спустилась с 10-го на 14-е место в ежегодном рейтинге стран с самым устойчивым национальным сегментом интернета от компании Qrator Labs, специализирующейся на сетевой безопасности. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Из отчета компании следует, что максимальный процент возможного отказа сетей в РФ в этом году составил 5,5%, тогда как годом ранее этот показатель оценивался в 5,08%. По данным Qrator Labs, именно такая доля российских телекоммуникационных сетей окажется недоступной при аварийном отключении национального оператора "Ростелеком". Отмечается, что данный показатель растет четвертый год подряд.

По словам генерального директора Qrator Labs Александра Лямина, эта тенденция может быть связана с консолидацией отрасли – в России в течение многих лет сформировался тренд поглощения мелких операторов более крупными. Он пояснил, что тесная связь между сетевыми операторами приводит к тому, что вывод из строя одного из них создает угрозу для всех.

Директор технического департамента "Хайтэк-Интеграции" Дмитрий Ласьков, в свою очередь, полагает, что ослабление отказоустойчивости российского интернета происходит из-за ухода иностранных вендоров и перевода сетей на отечественные решения. Кроме того, аналитики полагают, что усугубляет эту ситуацию использование на сетях оборудования для блокировки запрещенной информации – так называемых ТСПУ – в соответствии с законом "О суверенном рунете".

Ранее компания Group-IB сообщила, что хакеры стали чаще публиковать в интернете персональные данные россиян. Ее специалисты отметили, что за последние три месяца число оказавшихся в открытом доступе баз данных российских компаний выросло вдвое. Аналитики пояснили, что летом киберпреступники опубликовали 140 баз, причем только в августе в Сеть попали 100 из них.