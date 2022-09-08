Ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная – Москалькова

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Ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная, нужно жестко реализовывать наработки законодателей, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что человек должен иметь возможность распоряжаться данными о себе, чтобы никто ни при каких условиях без его согласия не мог придавать публичности даже достоверные данные о нем.

При этом она добавила, что необходимо научиться жить в этой реальности – научиться читать то, что дают на подпись, написанное мелким почерком в поликлиниках, больницах и других местах.

Ранее компания Group-IB сообщила, что хакеры стали чаще публиковать в интернете персональные данные россиян. Ее специалисты отметили, что за последние три месяца число оказавшихся в открытом доступе баз данных российских компаний выросло вдвое.

Аналитики пояснили, что летом киберпреступники опубликовали 140 баз, причем только в августе в Сеть попали 100 из них.