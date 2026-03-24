Ограничения на полеты сняты во Внуково
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – напомнили в ведомстве.
Меры начали действовать в аэропорту Внуково в ночь на 24 марта. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы.
Данные меры были приняты на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Всего за последние сутки в столичном регионе было сбито семь беспилотников.