23 марта, 23:18
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом по ситуации в Иране. Об этом политик сообщил в соцсети X.
"Президент Трамп считает, что есть шанс использовать те огромные успехи, которых мы достигли с помощью вооруженных сил США, для реализации целей войны в рамках соглашения – соглашения, которое обеспечит защиту наших жизненно важных интересов", – отметил Нетаньяху.
Одновременно с этим израильские войска продолжают наносить удары в Иране и Ливане, добавил он. По словам премьера Израиля, ЦАХАЛ уничтожает ракетную и ядерную программы Тегерана, а также продолжает наносить серьезный ущерб ливанскому шиитскому движению "Хезболла".
"Всего несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ядерных ученых – и это еще не конец. Мы будем защищать наши жизненно важные интересы в любой ситуации", – заключил Нетаньяху.
Ранее Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.
Американский лидер также выразил надежду, что в течение 5 дней ему удастся достичь прогресса в прекращении конфликта. По мнению Трампа, смена режима в Иране состоялась, так как с представителями США со стороны Исламской Республики сейчас встречаются "совсем другие люди".
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
