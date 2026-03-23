23 марта, 23:18

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом по ситуации в Иране. Об этом политик сообщил в соцсети X.

"Президент Трамп считает, что есть шанс использовать те огромные успехи, которых мы достигли с помощью вооруженных сил США, для реализации целей войны в рамках соглашения – соглашения, которое обеспечит защиту наших жизненно важных интересов", – отметил Нетаньяху.

Одновременно с этим израильские войска продолжают наносить удары в Иране и Ливане, добавил он. По словам премьера Израиля, ЦАХАЛ уничтожает ракетную и ядерную программы Тегерана, а также продолжает наносить серьезный ущерб ливанскому шиитскому движению "Хезболла".

"Всего несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ядерных ученых – и это еще не конец. Мы будем защищать наши жизненно важные интересы в любой ситуации", – заключил Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.

Американский лидер также выразил надежду, что в течение 5 дней ему удастся достичь прогресса в прекращении конфликта. По мнению Трампа, смена режима в Иране состоялась, так как с представителями США со стороны Исламской Республики сейчас встречаются "совсем другие люди".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Экс-чиновник из США Джо Кент заявил, что у Ирана не было планов создавать ядерное оружие

Читайте также


К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

