23 марта, 23:33

Умер зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины – России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Председатель ГД подчеркнул, что Швыткин на своем посту делал все возможное для решения проблем и поддержки участников СВО и их семей. Володин назвал его смерть невосполнимой утратой, выразив глубокие соболезнования родным и близким Швыткина.

Швыткин родился в 1965 году в Красноярске. В 1986 году он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, а в 1999 году – Академию управления МВД РФ.

С 1986 по 1992 год Швыткин служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии, выполняя спецзадачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване и Ленинакане. Затем он проходил службу в органах внутренних дел Красноярского края, а также принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике в 1995–1996 годы.

За свои достижения Швыткин был отмечен тремя орденами Мужества, а также медалями "За боевые заслуги", "За отличие в воинской службе" I степени, "За ратную доблесть", "За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом", "За службу в спецназе".

