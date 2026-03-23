В Санкт-Петербурге простились с телеведущей Мшанской

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В Никольском Большеохтинском храме в Санкт-Петербурге состоялось прощание с музыкальным редактором, телеведущей, женой народного артиста СССР Олега Басилашвили Галиной Мшанской.

У входа в здание были размещены траурные венки от семьи Гергиевых, Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича и Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. Жители города проводили телеведущую аплодисментами.

Прощание проводилось в закрытом для СМИ режиме по решению семьи. Проститься с Мшанской пришли ее супруг, тележурналист Ника Стрижак, худрук Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова Влад Фурман, директор петербургского Музыкального театра имени Федора Шаляпина Юлия Стрижак и многие другие.

Мшанская ушла из жизни 20 марта в возрасте 91 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Телеведущая родилась 20 февраля 1935 года в Петербурге. После школы она работала на советском телевидении музыкальным редактором. Помимо этого, она являлась автором и ведущей программы "Царская ложа", которая была посвящена культурной жизни ее родного города.