Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Хомик

Актер Александр Хомик, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил артист хора Мариинского театра Алексей Дмитрук.

"Сегодня ушел из жизни мой самый дорогой друг, артист театра и кино и замечательный человек, Александр Хомик", – написал он.

По словам Дмитрука, они с Хомиком были знакомы 28 лет и не только играли на одной сцене, но и дружили, а также помогали друг другу во всем. Он назвал смерть актера невосполнимой потерей.

Артист родился 3 декабря 1975 года. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, а позднее играл в Санкт-Петербургском художественном театре, театре-студии под руководством С. Н. Крючковой, а также Санкт-Петербургском детском музыкальном театре "Зазеркалье". За свою карьеру артист исполнил роли более чем в 10 телепроектах

Кроме того, Хомик приобрел известность в качестве актер дубляжа. Его голос знаком зрителям по таким картинам, как "Тайна Коко", "Планета обезьян: Война", "Университет монстров", "Лесная братва", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Зверополис", "Люди в черном 3" и других.

