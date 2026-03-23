Собянин сообщил о втором БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Средства ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что к месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Днем 23 марта силы ПВО ликвидировали еще один вражеский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. О возможных последствиях воздушной атаки не сообщалось.