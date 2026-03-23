Новости

Новости

23 марта, 09:29

Происшествия

Более 60 БПЛА уничтожено над Ленобластью менее чем за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали более 60 украинских беспилотников над территорией Ленинградской области менее чем за сутки. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, один дрон во время падения повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. На месте происшествия тушат сухую траву. Отражение атаки продолжается.

Тем временем петербургский аэропорт Пулково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как рассказали в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет воздушной гаванью, всего в Пулково задержаны свыше 50 рейсов и еще 48 отменены.

В пресс-службе добавили, что обстановка в аэропорту спокойная, пассажирам предоставили дополнительные места для ожидания своих рейсов.

Ранее Дрозденко рассказал, что ночью 23 марта несколько БПЛА уничтожили над Гатчинским районом Ленобласти. После падения одного из дронов ударная волна повредила остекление в трех квартирах в деревне Изора. Также там загорелась сухая трава. Огонь уже ликвидировали.

Читайте также


Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

