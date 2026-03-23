Более 60 БПЛА уничтожено над Ленобластью менее чем за сутки

Средства ПВО ликвидировали более 60 украинских беспилотников над территорией Ленинградской области менее чем за сутки. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, один дрон во время падения повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. На месте происшествия тушат сухую траву. Отражение атаки продолжается.

Тем временем петербургский аэропорт Пулково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как рассказали в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет воздушной гаванью, всего в Пулково задержаны свыше 50 рейсов и еще 48 отменены.

В пресс-службе добавили, что обстановка в аэропорту спокойная, пассажирам предоставили дополнительные места для ожидания своих рейсов.

Ранее Дрозденко рассказал, что ночью 23 марта несколько БПЛА уничтожили над Гатчинским районом Ленобласти. После падения одного из дронов ударная волна повредила остекление в трех квартирах в деревне Изора. Также там загорелась сухая трава. Огонь уже ликвидировали.

