Новости

21 марта, 17:25

Происшествия

Два человека пострадали после удара украинского БПЛА в Саратове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атаки вражеских беспилотников в Саратове пострадали два человека, они обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, в городе повреждены несколько жилых домов – в них выбиты стекла. На месте работают экстренные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи БПЛА детский сад "Солнышко" в селе Михайловка Херсонской области. Были эвакуированы 35 человек, из них 30 детей.

Также на дороге Скадовск – Новониколаевка был поврежден грузовой автомобиль, после чего произошло возгорание. В Брилевке в результате удара БПЛА загорелся продуктовый магазин.

