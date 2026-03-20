Астроном Рублева объяснила, как можно наблюдать день весеннего равноденствия 20 марта

Весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени. Что это за астрономическое событие и какие традиции и приметы с ним связаны, разбиралась Москва 24.

Баланс дня и ночи

День весеннего равноденствия наступает 20 марта и считается началом весны, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Всего в году есть четыре очень важных события: два равноденствия – весеннее и осеннее, и два солнцестояния – летнее и зимнее. Каждый из них считается началом астрономического сезона. И если календарная весна наступила 1 марта, то астрономическая – 20-го", – отметила эксперт.

Она пояснила, что слово "равноденствие" означает, что день равен ночи. Сегодня они будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара, где бы ни находился человек. Солнце пересекает линию небесного экватора, и для жителей северного полушария наступает весна, потому что звезда переходит из южного небесного полушария в северное.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Также Солнце сегодня взошло над горизонтом ровно на востоке и зайдет через 12 часов за горизонтом точно в точке запада. Это бывает только дважды в году. Все остальное время звезда восходит либо на северо-востоке и заходит на северо-западе (летом и весной после равноденствия), либо восходит на юго-востоке и заходит на юго-западе (осенью и зимой). И от этого зависит продолжительность светового дня.

При этом весеннее равноденствие – это не явление, которое можно наблюдать, как, например, затмение Луны или Солнца.

"Не получится увидеть, как Солнце пересекает линию небесного экватора, но если сегодня кто-либо рано встал перед рассветом, то мог зафиксировать точку востока. А вечером получится сделать то же самое с точкой запада. Вот таким образом удастся этот день визуально отметить", – добавила специалист.

Кроме того, ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время. Такой факт связан с небесным календарем и зависит от того, насколько события повторяются.

"Земля движется по эллиптической орбите с разной скоростью: иногда быстрее, иногда медленнее. Также происходит неравномерное движение Земли вокруг Солнца, что и влияет на время астрономических явлений," – указала Рублева.

Традиции прошлого

Разные культуры придают дню весеннего равноденствия особое значение, поэтому в эти сутки было принято соблюдать особые приметы.

К примеру, согласно народным традициям, это время является подходящим для обновления и наведения порядка в жизни. В связи с этим многие обычаи связаны с очищением пространства и подготовкой к новому этапу года, поэтому рекомендуется провести генеральную уборку, избавляясь от ненужных и старых вещей. Этот ритуал поможет привлечь в жизнь новые возможности. Также стоит проветрить дом и украсить его символами весны – изображениями Солнца или цветами.

Также в эти сутки считается благоприятным планировать будущее. На фоне этого было принято подводить итоги минувшего полугодия и ставить новые цели. При этом в некоторых культурах день весеннего равноденствия олицетворяет гармонию и баланс, поэтому рекомендуется быть с близкими и заниматься тем, что приносит удовольствие. Еще стоит выйти на прогулку и понаблюдать за пробуждением природы, таким образом встречая весну.

Однако день раньше связывали еще и с запретами. Одно из главных правил касалось общения: нужно избегать ссор, грубых слов и вспышек гнева. Считалось, что выпущенные наружу негативные эмоции способны "закрепиться" и влиять на ход событий в следующие несколько месяцев.

Осторожность предписывалась и в финансовых делах – деньги в долг в равноденствие лучше не давать. В противном случае примета сулила убытки и шаткое положение в будущем.

Также не принято отказывать тем, кто просит о помощи. По народным представлениям, равноденствие – это время добрый дел, так что равнодушие к другим может притянуть неудачи.

Помимо этого, предки советовали придерживаться определенных правил и в быту. Например, в день весеннего равноденствия не пересаживать комнатные цветы. В противном случае растения не приживутся.

