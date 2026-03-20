Новости

Новости

20 марта, 16:44

Происшествия

Пожар на стройрынке в Солнечногорске локализован на 2,7 тысячи "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Открытое горение удалось сократить к 16:25. В тушении участвуют 42 человека и 15 единиц техники, в том числе 28 сотрудников МЧС.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Крупный пожар произошел в подмосковном рабочем поселке Андреевка 20 марта. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания достигала 5 тысяч квадратных метров.

В связи с этим движение транспорта в районе происшествия было ограничено, в частности, проехать нет возможности на участке улицы Андреевки у дома 1, строения 2. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, обеспечивая проезд спецтехники и направляя автомобили по объездным маршрутам.

происшествияпожар

