Актриса Алиса Фрейндлих вернется на сцену БДТ после годового перерыва

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова после годового перерыва. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актриса примет участие в музыкально-литературной программе БДТ и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова 8 апреля. Речь идет о концерте "Она и музыка, и слово...".

В программу войдут произведения композиторов и поэтов разных эпох, в том числе Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой.

