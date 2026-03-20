20 марта, 17:32

Актриса Алиса Фрейндлих вернется на сцену БДТ после годового перерыва

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова после годового перерыва. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актриса примет участие в музыкально-литературной программе БДТ и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова 8 апреля. Речь идет о концерте "Она и музыка, и слово...".

В программу войдут произведения композиторов и поэтов разных эпох, в том числе Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой.

С 27 на 28 марта в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь театров". В ее рамках проведут спектакли, встречи с артистами, кинопоказы, лекции и другие мероприятия. Программа объединит порядка 100 столичных культурных площадок. Старт акции дадут в креативном пространстве "Новый Манеж".

Регистрация на мероприятия "Ночи театров" открылась 20 марта в 12:00 на официальной странице акции.

