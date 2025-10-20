Михаил Боярский заявил о завершении драматической карьеры

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист России Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера. Об этом сообщается на сайте "Комсомольская правда – Санкт-Петербург".

"Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил. Я, как и Алиса Бруновна (Алиса Фрейндлих приняла решение больше не выходить на сцену. – Прим. ред.), закончил драматическую карьеру", – поделился Боярский.

Он отметил, что актерская жизнь похожа на спортивную – "не прыгнешь выше того, что прыгал раньше". Кроме того, артист указал, что профессия не стоит на месте.

"Преподавать... Нет, не смогу. А вот общественная работа – это с удовольствием, например, поддержать "Зенит"..." – подчеркнул актер.

Тем не менее Боярский продолжает участвовать в театральных постановках. В текущем сезоне он занят в спектаклях "Театральный роман" и "Ромео и Джульетта" в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Также в последние несколько лет на экраны выходили фильмы с Боярским. В 2020 году артист вернулся к роли Шевалье де Брильи в картине "Гардемарины 1787", а в 2024-м принял участие в озвучке мультфильма "Иван Царевич". Также с его участием была снята картина "Держись солнца".

В апреле Боярский попал в больницу из-за травмы, полученной во время спектакля в Санкт-Петербурге. Актер упал за кулисами и сломал ребро.

Позднее артист восстановился и вернулся к репетициям театре. Его супруга Лариса Луппиан рассказывала, что Боярский был готов сниматься только в Санкт-Петербурге, хотя на выездные съемки его приглашают довольно часто.