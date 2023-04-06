Российский режиссер Кантемир Балагов заявил о завершении карьеры

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский режиссер и сценарист Кантемир Балагов заявил, что завершает карьеру в киноиндустрии. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

"Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно", – написал он.

После этого режиссер удалил свои страницы в соцсетях. Известно, что весной прошлого года Балагов покинул территорию России.

Режиссер родился 28 июля 1991 года. В 2017 году состоялся его полнометражный дебют с фильмом "Теснота", картину показали в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного, 70-го Каннского кинофестиваля. Проект завоевал приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы.

Второй режиссерской работой деятеля стал фильм "Дылда". Проект был представлен в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля. Картина взяла две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI.

В феврале 2022 года Балагов высказался против проекта о сохранении духовно-нравственных ценностей. Он и еще более 30 кинематографистов выразили обеспокоенность проектом Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева.

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