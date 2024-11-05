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05 ноября, 12:16

Культура

Кинорежиссер Кустурица заявил, что попрощался с музыкой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица завершил музыкальную карьеру. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось", – отметил Кустурица.

При этом он поделился, что после 25 лет творчества группа приняла решение завершить карьеру. По словам режиссера, ему не интересна современная и популярная музыка, хотя классическую он признает.

Ранее Кустурица заявил, что большинство открытий в музыке и литературе произошли в России. В связи с этим режиссер выразил уверенность в том, что отменить русскую культуру не получится.

Встреча с режиссером Эмиром Кустурицей прошла в книжном магазине "Москва"

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