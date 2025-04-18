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18 апреля, 21:49

Культура

Актер Михаил Боярский попал в больницу после падения во время спектакля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на супругу артиста Ларису Луппиан.

"За кулисами упал, перелом одного ребра", – сказала женщина.

Как уточнили в пресс-службе Театра имени Ленсовета, Боярский не принимает участия в спектакле "Ромео и Джульетта" из-за болезни.

"Сегодня спектакль "Ромео и Джульетта" пройдет в необычном формате: Михаил Сергеевич Боярский (герцог Эскал) не будет принимать в нем участия, прозвучит только записанный голос артиста", – говорится в сообщении.

В театре отметили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений, однако врачи рекомендовали артисту "некоторое время отдохнуть и восстановить силы".

В январе СМИ писали, что Боярский попал в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Врачи якобы диагностировали у него ишемическую болезнь сердца.

Позже сын артиста Сергей опроверг информацию об экстренной госпитализации отца. По его словам, Боярский находился на плановой компьютерной томографии (КТ) легких.

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