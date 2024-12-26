Опрос: Михаил Боярский ассоциируется у зумеров со шляпой и Д’Артаньяном

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Актер Михаил Боярский ассоциируется у зумеров со шляпой и ролью Д’Артаньяна в телефильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса аналитиков платформы "Дзен" о наиболее популярных советских знаменитостях.

В опросе приняли участие 1 253 респондента в возрасте 18–25 лет из всех регионов России.

Так, Боярского выбрали более 23% опрошенных россиянок. Главным символом актера оказалась шляпа, которую отметили 30,6% опрошенных. На второе место поставили его роль Д’Артаньяна (18%). Также респонденты отмечали усы, песню "Зеленоглазое такси" и неповторимую харизму актера.

В свою очередь, респонденты мужского пола в опросе выбрали актрису Наталью Варлей (13%). При этом оказалось, что почти половина юношей (42%) и около трети (27%) девушек вовсе не имеет безусловных фаворитов.

В женский рейтинг знаменитостей-крашей вошли в том числе музыкант Владимир Высоцкий (11%), а также актеры Олег Янковский (8%) и Вячеслав Тихонов (7,9%). Юноши особо выделили актрис Ларису Гузееву (9,8%) и Светлану Светличную (8,7%), а также Алису Фрейндлих (6,3%).

Кроме того, девушки часто отмечали, что все советские звезды "по-своему хороши".

Ранее россияне проголосовали за лучшего Деда Мороза отечественного кино. Опрос в преддверии Нового года провел телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция". Так, лучшим из Дедов Морозов отечественного кинематографа зрители назвали персонажа Александра Хвыли Морозко, который является героем одноименной сказки. Второе место зрители отдали герою Евгения Леонова Трошкину в комедии "Джентльмены удачи", а третьим Дедом Морозом стал Иван Киврин из фильма "Чародеи". Его сыграл Валерий Золотухин.