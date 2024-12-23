Названы лучшие российские новогодние мелодрамы

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В преддверии Нового года киноканал "Русский роман" составил топ российских мелодрам, сюжет которых имеет отношение к зимним праздникам. С ним ознакомилась Москва 24.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали оценки критиков и отзывы пользователей таких интернет-ресурсов, как "Кинопоиск", "Кино.Mail", "Кино-Театр.Ру" и Film.ru. Кроме того, основой для составления топа послужили рейтинги тематических изданий и мнение программной дирекции киноканала.

В результате топ новогодних российских мелодрам выглядит так:

"Приходи на меня посмотреть" (2000); "Сирота казанская" (1997); "Тариф "Новогодний" (2008); "Новогодняя жена" (2012); "Француз" (2004); "Бедная Саша" (1997); "Мужчина в моей голове" (2009); "Ирония судьбы. Продолжение" (2007); "Моя мама – Снегурочка" (2007); "Снежный ангел" (2007).

Первой в рейтинге оказалась комедийная мелодрама "Приходи на меня посмотреть", которая была дебютной режиссерской работой оператора Михаила Аграновича и актера Олега Янковского, который сыграл в фильме одну из главных ролей. Его герой – мужчина средних лет по имени Игорь. Накануне Нового года он нечаянно ошибся дверью и смог найти семью. Этот фильм также стал первым в карьере актера Ивана Янковского, внука Олега Ивановича, которому он доверил роль мальчика-ангела. Именно он повлиял на судьбу каждого героя картины.

Второе место было решено отдать еще одному режиссерскому дебюту. Речь идет о фильме "Сирота казанская", который снял Владимир Машков. В центре сюжета учительница Настя, которая пытается найти своего отца и публикует в газете единственное сохранившееся от матери письмо, в котором содержится не слишком подробная информация о нем. В новогоднюю ночь у нее дома появляются сразу три претендента на роль родителя. Их сыграли Лев Дуров, Олег Табаков и Валентин Гафт.

Третье место получила работа Евгения Бедарева "Тариф "Новогодний". Эта романтическая комедия рассказывает о том, как 31 декабря 2009 года герой Андрей купил новый телефон с тарифом мечты. По традиции он звонит случайному абоненту с Красной площади. На звонок отвечает Алена, которая живет в 2008 году. Главным героям и их друзьям нужно будет решить серьезные проблемы, чтобы совпасть по времени. В фильме большое количество экшен-сцен, однако, как утверждают сами авторы, наиболее сложными стали съемки новогоднего гулянья в центре Москвы, поскольку они проводились в мае.

Четвертое место получила мелодрама "Новогодняя жена", снятая Светланой Музыченко. По сюжету Максим и Даша знакомятся на новогодней вечеринке и решают построить идеальные отношения. Они подают заявление в ЗАГС и съезжаются, но сохранить любовь оказывается не так просто, как они надеялись. Главные роли в картине исполнили Сергей Перегудов и Карина Андоленко.

На пятой позиции в рейтинге расположилась мелодрама "Француз" Веры Сторожевой. Зрителям предлагают посмотреть на новогодние приключения французского аристократа, который влюбился в скромную переводчицу из небольшого российского города. Их сыграли Тьерри Монфрей и Мария Голубкина. В 2005 году фильм получил номинацию на кинопремию "Золотой орел".

Шестой в списке стала криминальная мелодрама "Бедная Саша". В канун Нового года девочка Саша, которая страдает от постоянной занятости мамы, уговаривает неудачливого взломщика Березкина ограбить банк, в котором она работает. Кино получило большое количество профессиональных наград, в том числе ТЭФИ за лучший игровой фильм, приз фестиваля "Кинотавр" – Александру Збруеву за роль Березкина и приз Международного кинофестиваля детских фильмов "Артек" – Юле Черновой, которая сыграла Сашу.

Седьмое место было отдано фильму "Мужчина в моей голове". Героиня Алена, роль которой досталась Ольге Погодиной, тяжело переживает развод, поскольку мечтала всегда быть рядом с любимым человеком. Во время праздников она решает пойти на каток, где падает и теряет сознание. Очнувшись, девушка слышит в голове некий мужской голос, который постепенно приобретает роль ее внутреннего оппонента и советчика. Режиссер и продюсер проекта Алексей Пиманов рассказал, что эта картина стала его признанием в любви к предновогодней Москве.

Восьмым в рейтинге стал фильм Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение". Несмотря на отказ Эльдара Рязанова от исполнения обязанностей режиссера сиквела, он согласился появиться в картине в роли пассажира самолета, создав таким образом отсылку к своей знаменитой новогодней комедии. В продолжении также появились персонажи Барбары Брыльски, Валентины Талызиной, Андрея Мягкова, Александра Ширвиндта, Юрия Яковлева и Александра Белявского.

Предпоследним фильмом топа стала мелодрама Романа Барабаша "Моя мама – Снегурочка". По сюжету Елена, героиня Марии Порошиной, планирует выйти замуж, но боится, что не сможет иметь детей. В фильме также присутствует маленький беспризорник Степашка, который мечтает найти добрую маму. Случайная встреча героев становится для них новогодним чудом. Кроме того, роль Степашки стала удачным началом карьеры Руслана Щедрина.

Последним в десятке лучших фильмов стал "Снежный ангел", режиссером которого выступил Александр Карпиловский. Вдохновением для кино послужила повесть Екатерины Вильмонт "Кино и немцы". Фильм повествует о том, как москвичка Майя собирается, как и всегда, встретить Новый год в одиночестве, но в ее планы вмешивается девочка Василиса, которая неожиданно появляется на пороге квартиры. В 2008 году картина получила приз ТЭФИ.

Ранее был составлен топ-10 лучших боевиков с 2019 по 2024 год. В него вошли три кинокомикса Marvel, новые эпизоды культовых франшиз и сразу два фильма режиссера Гая Ричи. При создании рейтинга специалисты ориентировались на оценки обычных зрителей и профессиональных критиков.

