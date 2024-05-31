"Морозко" и "Два капитана" стали лидерами в топе фильмов для просмотра с детьми

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В преддверии Международного дня защиты детей телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел среди зрителей опрос о советских фильмах, которые они бы посоветовали для просмотра с детьми разных возрастов. Результаты исследования есть в распоряжении Москвы 24.

В пятерке лидеров для просмотра с детьми от 5 до 7 лет оказались фильмы "Морозко" (55%), "Приключения Буратино" (51%), "Сказка о потерянном времени" (41%), "Королевство кривых зеркал" (36%) и "Золушка" (33%).

Отвечая на вопрос о лучших фильмах для детей в возрасте от 8 до 12 лет, респонденты в 67% случаев называли "Приключения Электроника". В топ-5 также вошли "Гостья из будущего" (54%), "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (50%), "Мэри Поппинс, до свидания" (48%), "Кортик" и "Бронзовая птица" (по 41%).

Среди фильмов, обязательных для просмотра с детьми от 13 до 16 лет, 62% респондентов назвали "Два капитана", 52% – "Вам и не снилось", 50% – "Завтра была война", 49% – "Доживем до понедельника", и 43% – "Розыгрыш".

Опрошенные россияне рассказали, что названные фильмы ассоциируются у них с сюжетами о настоящей дружбе, яркой музыкой и героями, которым хотелось бы подражать. Всего с 1961 по 1991 год в СССР вышло более 400 детских фильмов и сериалов.

Опрос проводился среди аудитории телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" в соцсетях. Участие в нем приняли 3 850 человек.

Ранее педагог-психолог Марина Попова рассказала, что приобщать детей к просмотру кино о войне лучше всего с советских картин. Она отметила, что если ребенку уже исполнилось 12 лет, то ему можно посмотреть художественные фильмы "А зори здесь тихие" или "Офицеры". По ее мнению, подойдет для семейного просмотра также картина "Солдатик".

