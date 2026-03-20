В Тюмени 9-летнюю девочку обязали выплатить непогашенные кредиты умершей матери

В Тюмени после смерти женщины банки потребовали погасить задолженности ее 9-летнюю дочь. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на сайт объединенной пресс-службы судов региона.

С девочки пытались взыскать 370 тысяч рублей три различных банковских учреждения. По официальным данным, несовершеннолетняя является единственным наследником, так как бабушка и дедушка отказались от наследования в пользу внучки.

После смерти женщины ребенку перешли небольшие накопления, доли в квартире и участке. Общая сумма составила около 171 тысячи рублей. Полученные деньги она должна будет вернуть банкам для погашения кредитов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания детей родителям. Прецедентом стал случай, когда мужчина претендовал на наследство погибшего сына, с которым не общался долгие годы и не платил алименты.