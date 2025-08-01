Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

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Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Исследование о распределении численности работников по размерам зарплаты проводится раз в два года. Текущее проводилось среди 95,4 тысячи организаций, за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках анализа составила 28,4 миллиона человек.

В апреле средняя зарплата до вычета налогов составила 99,4 тысячи рублей, два года назад она составляла 72,5 тысячи рублей.

Самая большая средняя зарплата была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи). В Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской и Сахалинской областях работник получает в среднем 163,4, 155,1 и 148,5 тысячи соответственно.

Самые низкие зарплаты зафиксировали в Дагестане (45,4 тысячи), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии, где сотрудник получает в среднем 39,6 тысячи рублей.

В беседе с News.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая рассказала, что зумеры могут стать надежными сотрудниками, если были воспитаны в семьях с семейными ценностями.

По ее словам, если строгое воспитание пересиливает тягу к новшеству и комфорту, то из представителей поколения Z получаются неплохие сотрудники, которые могут долго сидеть на местах, поскольку так было принято в их семье.

Однако Великая добавила, что в большинстве своем зумеры хотят комфортных условий и работать удаленно.

"Они не любят график работы с 9 часов утра до 6 часов вечера, им это не подходит. Они могут задерживаться или опаздывать. В связи с этим могут возникать конфликты на работе. Это поколение просто идет к своим целям и задействует все резервы для достижения того результата, о котором мечтает", – заключила эксперт.

Ранее Росстат посчитал, что больше 45 тысяч россиян зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц, это в два раза превысило показатели двухлетней давности.

Зарплату в размере до 2 миллионов рублей в 2025 году получают больше 34 тысяч человек, а от 2 до 3 миллионов – 5 728. Более 3 миллионов получает 5 301 человек.

