Росстат: число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек

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Свыше 45 тысяч россиян зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц в этом году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата, который раз в два года проводит анализ распределения численности работников по размерам зарплаты.

Количество граждан с таким доходом в два раза превысило показатели двухлетней давности. Тогда число россиян, которые зарабатывали более 1 миллиона в месяц, превышало 24 тысячи человек.

При этом зарплату в размере до 2 миллионов рублей в 2025 году получают свыше 34 тысяч человек, от 2 до 3 миллионов – 5 728, а больше 3 миллионов – 5 301.

Россияне, которые зарабатывают от миллиона рублей в месяц, работают в сфере информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек).

Два года назад основная часть сотрудников, которые получали от миллиона рублей в месяц, работала в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.

Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в этом году составила 0,16% от общего числа сотрудников против 0,08% в 2023 году.

Анализ проводился среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.

Ранее 56% опрошенных россиян заявили, что довольны своей заработной платой, а еще 79% удовлетворены основной работой.

При этом в среднем опрошенные называли зарплату в 120 тысяч рублей как соответствующую для специалиста их квалификации. 92% считают, что материальное положение их семьи "очень хорошее или хорошее".