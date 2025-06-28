Путин назвал зарплату в студотрядах в 60–70 тыс рублей недостаточной

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Зарплата в студотрядах в размере 60–70 тысяч рублей в месяц является недостаточной. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии открытия молодежных центров в российских регионах.

"Мы работали когда, мы зарабатывали 1–1,5 тысячи рублей за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что "Жигули" стоили 5 тысяч рублей", – сказал он.

Российский лидер также поручил командиру студотряда проработать этот вопрос с региональными властями.

"Вы как командир должны позаботиться о том, чтобы с местными властями поработать над тем, где приложить свои силы для того, чтобы и пользу принести, и все-таки денежку заработать такую, которая помогала бы студентам, извините за простоту выражения, штаны поддерживать в течение года", – отметил глава государства.

Ранее Путин указал на необходимость перехода страны к экономике высоких зарплат. По словам главы государства, переход должен быть осуществлен на основе улучшения качества рабочих мест и производительности труда. Однако, как уточнил президент, этот процесс не должен выглядеть так, что предприниматели окажутся вынуждены переманивать работников и поднимать зарплаты из-за дефицита рабочей силы.

