Депутат Говырин: с 1 октября зарплаты госслужащих повысят на 7,6%

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С 1 октября некоторым госслужащим повысят зарплаты на 7,6%. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий отметил, что повышение связано с проектом поправок к правительственному постановлению, который предусматривает увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5 до 7,6% из-за роста инфляции.

Также, по его словам, индексация зарплат ожидается для сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих. При этом депутат отметил, что зарплаты будут пересчитаны с октября, однако повышенные выплаты начнут поступать только в ноябре.

"Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции", – заметил Говырин.

Кроме того, грядущая индексация будет обеспечена лишь в бюджетной сфере на федеральном уровне, решение же по остальным категориям сотрудников принимают региональные власти и отдельные организации.

Ранее сообщалось, что с 1 августа отделение Соцфонда России по Москве и области увеличит выплаты работающим пенсионерам. Их получат 1,3 миллиона граждан. Индексация коснется тех, кто продолжил официально работать в 2024 году и за кого работодатели уплачивали взносы.

