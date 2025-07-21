Работающим пенсионерам Московского региона увеличат выплаты с 1 августа

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Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и области увеличит выплаты работающим пенсионерам с 1 августа. Проиндексированные пенсии получат 1,3 миллиона жителей региона.

Повышение коснется граждан, которые продолжали официально работать в прошлом году. Корректировка затронет работающих пенсионеров, получателей страховых пенсий, за которых работодатели уплачивали взносы в 2024 году.

Прибавка устанавливается индивидуально и зависит от зарплаты. Максимально за год можно получить три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Они указаны в выписке из индивидуального лицевого счета. Ее можно запросить через личный кабинет на портале "Госуслуги".

Перерасчет произведет столичное отделение СФР в беззаявительном порядке на основании трудового стажа и информации о страховых взносах за последний год.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионные надбавки с 70 лет. Согласно инициативе, тем, кому уже исполнилось 70 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет повышена на 100%, достигшим 80 лет – на 200%, а 90 лет – на 300%. Кроме того, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности на 200% должно затронуть и лица, которые являются инвалидами I группы.

