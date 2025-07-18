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18 июля, 07:15

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Эксперт Солодовникова: работающие пенсионеры могут взять дополнительный отпуск

Эксперт напомнила о дополнительном отпуске для работающих пенсионеров

Фото: 123RF/kantver

Работающие пенсионеры в России имеют право получить ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Работодатель обязан предоставлять такой отпуск в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. При этом ежегодный оплачиваемый отпуск у работающих пенсионеров должен по-прежнему составлять минимум 28 дней, как и у всех остальных россиян.

"Однако продолжительность такого отпуска (дополнительного. – Прим. ред.) может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот", – приводит РИА Новости слова Солодовниковой.

Ранее в Госдуме напомнили, что пенсия работающих пенсионеров подлежит ежегодному перерасчету в августе. Мера затронет тех, кто в 2024 году был официально трудоустроен и за кого работодатели вносили страховые взносы.

Процедура перерасчета автоматическая, граждане не должны подавать никаких заявлений. При этом размер прибавки будет связан с количеством пенсионных баллов, которые были начислены пенсионеру за прошлый год.

В России увеличились случаи обмана пенсионеров с перерасчетом пенсии

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