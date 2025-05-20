Сенатор Епифанова: нужно создавать в РФ "возрастные" рабочие места

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России необходимо создавать "возрастные" рабочие места. Об этом "Газете.ру" заявила сенатор, член центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" Ольга Епифанова.

По ее словам, властям нужно не только призывать людей работать дольше, но и заниматься созданием для этого реальных условий, включая крупные программы переобучения, которые были бы адаптированы к современным требованиям и возрастным особенностям.

Кроме того, сенатор отметила, что в России необходимо экономически стимулировать работодателей к созданию и сохранению "возрастных" рабочих мест и системно бороться с эйджизмом (дискриминация по возрасту. – Прим. ред.).

"Без создания такой комплексной инфраструктуры достойной занятости мы рискуем получить лишь формальное увеличение числа работающих пенсионеров, но не качественное улучшение их положения и эффективное использование их бесценного опыта", – подчеркнула Епифанова.

Сенатор добавила, что РФ стоит перед лицом демографических вызовов, поэтому сохранение опытных кадров также станет залогом передачи знаний и преемственности поколений на производстве и в сфере услуг.

Ранее эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом и карьерный эксперт Катерина Казакова рассказала, что многие руководители считают кандидатов на работу старше 45 лет "возрастными", поэтому не торопятся трудоустраивать их.

Казакова порекомендовала соискателям старше 45 лет искать работу в госкорпорации, агрохолдинге, на промышленных предприятиях, а также в тех компаниях, где не приветствуется работа на фрилансе, которую предпочитают молодые специалисты.