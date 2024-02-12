Эксперт рассказала, где искать работу людям старше 45 лет

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Многие руководители считают кандидатов на работу старше 45 лет "возрастными", поэтому не торопятся трудоустраивать их. Таким образом, распространяется явление эйджизм, которое является неправомерным. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом и карьерный эксперт Катерина Казакова.

"Основные претензии к "возрастным" кандидатам – отсутствие гибкости, сопротивление изменениям, низкая скорость освоения новых навыков, незнание последних трендов рынка и профессии", – объяснила она.

В связи с распространением эйджизма среди работодателей специалист посоветовала постоянно повышать квалификацию для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.

Также Казакова порекомендовала соискателям старше 45 лет искать работу в госкорпорации, агрохолдинге, на промышленных предприятиях, а также в тех компаниях, где не приветствуется работа на фрилансе, которую предпочитают молодые специалисты.

"Есть работодатели, которые ценят положительные стороны сотрудников в возрасте: постоянство, ответственность, осмысленный подход к работе", – заключила эксперт.

Ранее россияне заявили, в каких отраслях можно быстро продвинуться по карьерной лестнице до руководящих позиций. Около 31% опрошенных полагают, что это ретейл. При этом 22% назвали IT-сферу. То же самое количество респондентов указали на область по управлению персоналом.



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