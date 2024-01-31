Россияне перечислили сферы работы для быстрого карьерного роста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россияне назвали ретейл и IT сферами, где наиболее быстро можно достичь руководящих должностей. Об этом сообщает Москва 24 по результатам опроса сервиса "Работа.ру".

По данным аналитиков, примерно 31% россиян заявили, что легче достигали руководящих постов именно в ретейле, а около 22% опрашиваемых указали на такую тенденцию в сфере IT. Замкнула тройку область по управлению персоналом, которую выделили 22% респондентов.

Кроме того, порядка 17% граждан утверждают, что рост по карьерной лестнице у них был отмечен в сфере маркетинга и рекламы. На один процент меньше россиян сообщили, что быстрее становятся руководителями в банковской и финансовой областях, а 15% респондентов считают сферу общественного питания тем местом, где можно достичь высот в карьере.

При этом 13% опрашиваемых рассказали, что достигли повышения в направлении туризма и гостиничного дела, 12% россиян выделили область логистики, производства, строительства и индустрию красоты в качестве основной для получения высоких должностей.

По 10% голосов набрали сферы бытовых услуг, культуры, дизайна и недвижимости, 9% россиян решили, что в охране можно активно продвинуться по карьерной лестнице. Столько же (9%) респондентов выделили бухгалтерию для достижения высоких должностей.

Также по 6% опрашиваемые отдали за сферу медиа и юриспруденции, еще 5% решили выделить сферу образования, в которой можно добиться карьерного роста.

По результатам опроса выяснилось, что быстрее продвинуться по карьерной лестнице (с опытом до 1 года) можно в сферах образования (12%), бытовых услуг (8%) и логистике (7%). При этом долго добиваться высоких должностей (с опытом более 11 лет) придется в медицине (29%), журналистике (23%) и охране (21%).

В опросе проголосовали порядка 3 500 человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее аналитики выяснили, что чаще всего россияне увольняются из-за конфликтов с начальством и коллегами, смены руководства и переезда офиса далеко от дома. При этом каждый второй (47%) опрошенный поддерживает отношения с бывшим работодателем, чтобы вернуться в компанию при удобном случае.



"Москва сегодня": какие карьерные перспективы есть у выпускников столичных вузов