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21 июля, 07:00

Общество

В России назвали сферы с самым заметным ростом зарплат

В России назвали сферы с самым заметным ростом зарплат

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Крупный сервис поиска работы опубликовал данные о росте зарплат в РФ в разных сферах. На первом месте оказались медики. Сейчас им предлагают почти на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

В пятерку лидеров также вошли сферы консалтинга, инвестиций и финансов. Зарплаты увеличились и в салонах красоты, а также в фитнес-клубах. У административного и домашнего персонала, наоборот, доходы снизились.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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