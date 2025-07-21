В России назвали сферы с самым заметным ростом зарплат

Крупный сервис поиска работы опубликовал данные о росте зарплат в РФ в разных сферах. На первом месте оказались медики. Сейчас им предлагают почти на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

В пятерку лидеров также вошли сферы консалтинга, инвестиций и финансов. Зарплаты увеличились и в салонах красоты, а также в фитнес-клубах. У административного и домашнего персонала, наоборот, доходы снизились.

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