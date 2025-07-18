Эксперт Семеренко: постоянные оправдания могут разрушить карьеру

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Постоянные оправдания являются главной привычкой, которая может помешать развитию карьеры, заявил RT эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

"Фразы "не успел из-за нагрузки" или "это не моя зона ответственности" формируют образ ненадежного сотрудника, который ищет оправдания своему непрофессионализму или прокрастинации. Работодатели ценят тех, кто ищет решения, а не причины", – объяснил собеседник издания.

Боязнь высказать мнение, неуверенность в себе и необоснованная скромность также могут помешать профессиональному росту. По словам эксперта, молчаливое согласие снижает влияние в коллективе и создает образ пассивного участника. У сотрудников, которые аргументированно предлагаю идеи, даже если они противоречат позиции начальства, больше шансов показать себя достойными работниками.

Другое препятствие к карьерному успеху – нежелание учиться. Отказ осваивать новые технологии или гибкие практики может привести к профессиональному выгоранию, отметил Семеренко.

Он также упомянул токсичное общение. По его мнению, сплетни, пассивная агрессия, обесценивание чужих усилий или вечное недовольство отталкивают коллег и мешают развитию в компании.

Как уточнил специалист, большинство работодателей, принимая решение о повышении зарплаты или должности, избегают внимания в сторону конфликтных сотрудников, которые могут не только привнести негатив в коллектив, но и разрушить налаженные процессы в команде и рабочих задачах.

Кроме того, эксперт указал на хроническую небрежность. Опечатки в отчетах, задержки дедлайнов, неаккуратные презентации и регулярные опоздания создают впечатление непрофессионализма и безответственности, сказал Семеренко.

Эксперт дал несколько советов, которые могут исправить положение и наладить репутацию в коллективе.

"Первый из них – раз в три месяца анализировать свои слабые места и работать над ними, чтобы усилить квалификацию и прокачать гибкие навыки. Просить коллег о честной обратной связи – еще один лайфхак, который поможет посмотреть на свою работу со стороны и определить зоны как для профессионального, так и для личностного роста", – рассказал он.

Поддерживать рабочий тонус также поможет освоение хотя бы одного навыка раз в полгода, подчеркнул Семеренко. В качестве примера он привел работу с нейросетями и искусственным интеллектом, а также курс по ораторскому мастерству и коммуникациям.

Между тем выполнение работы за коллегу, который ушел в отпуск, должно документально оформляться и дополнительно оплачиваться, сообщила ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. По ее словам, если один сотрудник ушел отдыхать, а второй начал выполнять его обязанности в течение рабочего дня, то обязательно нужно заключить соответствующее соглашение.