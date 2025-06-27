HR-эксперт Лоикова назвала необычные требования зумеров при приеме на работу

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Зумеры при трудоустройстве спрашивают о наличии кофеен поблизости, а работодателям приходится открывать фреш-бары для их привлечения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, молодежь часто ищет максимально комфортные условия труда, которые не всегда возможно предоставить.





Зулия Лоикова HR-эксперт Иногда устраиваться на работу приходят молодые ребята с удивительными требованиями: например, при отсутствии опыта они хотят зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. В то же время многие ищут удаленку или работу с гибридным графиком. Если же зумеры все же соглашаются на офис, для них важно наличие поблизости кофеен или других заведений, где можно купить вкусности.

По мнению эксперта, желание работать на удаленке не связано с леностью молодежи. Таким образом, зумеры обычно хотят совместить работу и путешествия.

В то же время с целью привлечь новые кадры, работодатели вынуждены идти у молодежи на поводу.





Зулия Лоикова HR-эксперт Некоторым организациям приходится открывать фреш-бары или устанавливать вендинговые аппараты. Но здесь многое зависит от сферы: например, при в IT-компаниях руководители на такое согласятся, а в корпорации по металлопроизводству, – вряд ли.

При этом Лоикова убеждена, что зачастую зумеры не "капризничают", а просто четко знают, чего хотят. Поэтому они выбирают работу, которая не будет давить на них эмоционально. В противном случае на одном месте они не задерживаются дольше, чем на два-три месяца.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян посоветовал не увольняться в летние месяцы из-за низкой деловой активности. Для смены места эксперт порекомендовал рассмотреть сентябрь – середину ноября.

