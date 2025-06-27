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27 июня, 18:47

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HR-эксперт Лоикова назвала необычные требования зумеров при приеме на работу

HR-эксперт рассказала о необычных требованиях зумеров при приеме на работу

Фото: depositphotos/baranq

Зумеры при трудоустройстве спрашивают о наличии кофеен поблизости, а работодателям приходится открывать фреш-бары для их привлечения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, молодежь часто ищет максимально комфортные условия труда, которые не всегда возможно предоставить.

Иногда устраиваться на работу приходят молодые ребята с удивительными требованиями: например, при отсутствии опыта они хотят зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. В то же время многие ищут удаленку или работу с гибридным графиком. Если же зумеры все же соглашаются на офис, для них важно наличие поблизости кофеен или других заведений, где можно купить вкусности.
Зулия Лоикова
HR-эксперт

По мнению эксперта, желание работать на удаленке не связано с леностью молодежи. Таким образом, зумеры обычно хотят совместить работу и путешествия.

В то же время с целью привлечь новые кадры, работодатели вынуждены идти у молодежи на поводу.

Некоторым организациям приходится открывать фреш-бары или устанавливать вендинговые аппараты. Но здесь многое зависит от сферы: например, при в IT-компаниях руководители на такое согласятся, а в корпорации по металлопроизводству, – вряд ли.
Зулия Лоикова
HR-эксперт

При этом Лоикова убеждена, что зачастую зумеры не "капризничают", а просто четко знают, чего хотят. Поэтому они выбирают работу, которая не будет давить на них эмоционально. В противном случае на одном месте они не задерживаются дольше, чем на два-три месяца.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян посоветовал не увольняться в летние месяцы из-за низкой деловой активности. Для смены места эксперт порекомендовал рассмотреть сентябрь – середину ноября.

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Зудакова Татьяна

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