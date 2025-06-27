HR-эксперт Лоикова назвала необычные требования зумеров при приеме на работу

27 июня, 18:47Общество
Фото: depositphotos/baranq
Зумеры при трудоустройстве спрашивают о наличии кофеен поблизости, а работодателям приходится открывать фреш-бары для их привлечения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По словам специалиста, молодежь часто ищет максимально комфортные условия труда, которые не всегда возможно предоставить.
По мнению эксперта, желание работать на удаленке не связано с леностью молодежи. Таким образом, зумеры обычно хотят совместить работу и путешествия.
В то же время с целью привлечь новые кадры, работодатели вынуждены идти у молодежи на поводу.
При этом Лоикова убеждена, что зачастую зумеры не "капризничают", а просто четко знают, чего хотят. Поэтому они выбирают работу, которая не будет давить на них эмоционально. В противном случае на одном месте они не задерживаются дольше, чем на два-три месяца.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян посоветовал не увольняться в летние месяцы из-за низкой деловой активности. Для смены места эксперт порекомендовал рассмотреть сентябрь – середину ноября.