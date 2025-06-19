Мурашко: люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни

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Люди, индекс массы тела которых составляет от 30 до 35, теряют до 2–4 лет жизни, а те, чей индекс превышает 40, – до 10 лет. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии", передает РИА Новости.

Министр назвал данные цифры ужасающими. Также он рассказал, что у людей с избыточной массой тела возникают сердечно-сосудистые заболевания, ишемические болезни сердца и артериальная гипертония.

Мурашко указал, что в комплексе это формирует те вызовы, на которые необходимы дополнительные затраты.

"Это, по сути дела, сверхпотребление медицинских услуг, когда расходы системы здравоохранения идут на именно на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить и отложить", – объяснил глава Минздрава РФ.

Ранее Мурашко назвал идеологию бодипозитива токсичной. По его словам, она представляет вред для людей, так как из-за нее люди или отрицают, или предпочитают не видеть связь между ожирением и состоянием здоровья.

