Депутаты партии "Новые люди" предложили маркировать продукты с избытком сахара и калорий

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В России может появиться маркировка на продуктах с избытком сахара, насыщенных жиров, калорий или натрия. Соответствующее предложение депутаты Госдумы от партии "Новые люди" направили на отзыв в правительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторы проекта, парламентарии Георгий Арапов, Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Александр Демин, отметили, что здоровый образ жизни является ключевым фактором в сохранении и укреплении здоровья человека. При этом питание составляет до половины всех факторов, влияющих на здоровье и работоспособность.

Проблемы с питанием являются причиной от 30 до 50% случаев хронических неинфекционных заболеваний, включая ожирение, болезни сердца и сосудов, диабет второго типа и другие, уточнили депутаты.

В связи с этим они выступили с инициативой размещать на продуктах питания знак в виде равносторонних черных шестиугольниках, на которых белыми буквами будут прописаны надписи "Избыток калорий", "Избыток сахара", "Избыток насыщенных жиров" или "Избыток натрия".

Согласно законопроекту, на товарах будет размещаться столько знаков, сколько показателей в продукте превышено.

Парламентарии уточнили, что покупатели часто не задумываются о составе продуктов, однако предупреждение может изменить ситуацию. Маркировка поможет людям делать более осознанный выбор.

Требования об обязательном размещении знаков не отменяет существующие правила маркировки продукции, которые должны соблюдаться в полном объеме, добавили авторы проекта. В случае принятия этой инициативы знак будет размещаться дополнительно к информации, которая уже является обязательной.

Между тем депутаты ГД внесли на рассмотрение законопроект, который устанавливает наличие в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков предупреждения об их вреде. Изменения предлагается внести в закон "О рекламе".

Новая статья также будет устанавливать требования к продолжительности и площади предупреждения, отмечается в пояснительной записке.