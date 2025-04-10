В Госдуму внесен законопроект о маркировке рекламы энергетиков

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Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает наличие в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков предупреждения об их вреде. Документ был размещен в электронной базе ГД.

Изменения предлагается внести в закон "О рекламе". Новая статья также будет устанавливать требования к продолжительности и площади предупреждения, отмечается в пояснительной записке.

Согласно проекту, в России появится и ответственность за нарушение нововведений для рекламодателя и рекламораспространителя.

В августе прошлого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается продажа детям до 18 лет безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Однако норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение.

В связи с этим в декабре 2024 года в Госдуму внесли законопроект о введении штрафов для тех, кто продает детям энергетики. Согласно документу, штраф для физлиц составляет 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, а для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Законопроект о введении штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним ГД приняла в I чтении.