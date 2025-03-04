Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за продажу детям энергетиков

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Государственная дума приняла в I чтении законопроект о введении штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Согласно документу, за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Должностные лица будут наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей, для юридических лиц штраф составит 500 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект направлен на защиту здоровья несовершеннолетних и позволит предостеречь взрослых от необдуманных поступков. Желание "пополнить кассу за счет детей" недопустимо и должно строго наказываться, заявил спикер нижней палаты.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Тогда норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение.

Законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним был внесен в Госдуму 9 декабря 2024 года. В правительстве РФ подчеркивали, что концепция законопроекта заслуживала внимания, но требовала некоторых доработок.

