Мурашко назвал идеологию токсичного бодипозитива вредной

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Идеология токсичного бодипозитива представляет вред для людей. Она забирает годы здоровой жизни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он напомнил, что такая идеология отрицает или предпочитает не видеть связь между ожирением и состоянием здоровья.

"Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории России. По его мнению, сторонники движения "пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом".

При этом зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный не увидел оснований для запрета бодипозитива. Однако он призвал информировать население о вреде лишнего веса. Парламентарий также отметил, что ожирение нужно признать социально значимым заболеванием.

