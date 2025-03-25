Врач Тимощенко: манную кашу не рекомендуется есть при ожирении и сахарном диабете

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Манную кашу не следует есть людям с сахарным диабетом и ожирением. Об этом News.ru сообщила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

По словам эксперта, манка содержит большое количество быстрых углеводов, она может спровоцировать резкий скачок инсулина. Кроме того, данный продукт противопоказан для пациентов с целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену.

"В данном случае даже минимальное поступление в организм белка глютена, содержащегося в манной крупе, может вызвать значимое нарушение процессов переваривания", – рассказала Тимощенко.

При этом врач уточнила, что в манной крупе есть и полезные свойства, в том числе витамины группы В, витамин Е и РР, а также магний, кремний, фосфор и железо.

"Манка обладает достаточно высокой калорийностью и при этом содержит достаточно мало пищевых волокон", – заключила собеседница издания.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что манную кашу не стоит есть на завтрак, поскольку она имеет высокий гликемический индекс, содержит мало полезных веществ и насыщает на короткое время. С ее слов, манка – рафинированный продукт, прошедший сильную обработку.

Полезнее есть на завтрак овсяную кашу, которая содержит сложные углеводы и клетчатку, поэтому надолго насыщает, уточнила Дианова.