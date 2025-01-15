Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной в России

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории России. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Парламентарий обратил внимание на то, что в последнее время в России и во всем мире активно популяризируется движение бодипозитива, сторонники которого "пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом". По его словам, сейчас в соцсетях, в том числе в отечественном сегменте интернета, можно найти сотни страниц и сообществ, которые продвигают данные идеи.

"Жертвами этой идеологии становятся в основном молодые девушки и юноши, принимающие эту социальную концепцию в качестве инструкции к действию", – отметил Милонов.

Помимо этого, депутат заметил, что участники данного движения "доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти". По его мнению, свободное существование бодипозитива серьезно угрожает здоровью всей нации.

"Учитывая социальную и медицинскую опасность бодипозитива, прошу Вас выступить с инициативой признания этой идеологии нежелательной на территории Российской Федерации", – подчеркивается в тексте обращения.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить продавать фастфуд россиянам, не достигшим 18 лет. По его словам, мера поможет улучшить самочувствие и внешний вид молодого поколения, а также здоровье нации.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов раскритиковал данную идею. Он подчеркнул, что детей нужно приобщать к здоровому образу жизни вместо введения запретов на продажу им фастфуда. Ограничения же не будут работать эффективно.