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18 октября, 12:51

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Эксперт Гудимова: сушеные ягоды и фрукты могут стать заменой снекам и фастфуду

Эксперт назвала полезные альтернативы снекам и фастфуду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сушеные или сублимированные ягоды могут стать полезной альтернативой сухофруктам и орехам в различной глазури. Также овощи, фрукты и протеиновые батончики способны заменить чипсы, сухарики, шоколадные батончики, булочки и печенья, сообщила эксперт в области здорового питания Александра Гудимова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, печенье и сладкие палочки можно заменить на батончики с фруктами, орехами, протеином или злаками, которые содержат множество полезных веществ, что делает их отличным вариантом для быстрого перекуса. Батончики с протеином не дадут мгновенного прилива энергии, но обеспечат длительное чувство сытости и помогут восполнить недостаток белка в организме.

"Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута", – добавила эксперт.

Также Гудимова посоветовала вместо сладких глазированных хлопьев и шариков добавить в рацион гранолу или мюсли, которые сочетаются с натуральным йогуртом. Они обеспечивают длительное насыщение, содержат клетчатку и полезные вещества. Важно, чтобы в составе не было добавленного сахара, пальмового масла и искусственных красителей.

"Также помните, что важно контролировать количество и размер перекусов, ведь они должны быть направлены на поддержку организма между основными приемами пищи, а не заменять их", – подытожила специалист.

Ранее эксперт Дмитрий Быстров призвал избегать пакетированного сока с добавлением сахара. По его словам, сахар, искусственные ароматизаторы, красители и консерванты в напитках наносят вред организму.

Также в таких напитках гораздо меньше полезных веществ и витаминов, чем в натуральных. Последние же состоят на 100% из сока фруктов, ягод или овощей. Специалист посоветовал при выборе продукта отдавать предпочтение проверенным производителям.

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