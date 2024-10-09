Более 35% россиян заедают стресс сладостями, снеками, овощами и орехами

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Около 39% россиян заедают стресс сладостями и снеками, в то время как овощи, фрукты и орехи выбирают 38,7% участников опроса, с которым ознакомилась "Газета.ру".

Более 26,7% человек справляются со стрессовыми ситуациями путем употребления мяса, птицы и деликатесов. Свежая выпечка и алкогольные напитки помогают справиться с негативным опытом 25,1% респондентов.

Примерно 23% респондентов в стрессовых ситуациях начинают есть больше, чем обычно. 25,9% признались, что заедание стресса стало для них привычкой.

При этом 41% участников исследования отметили, что после еды они чувствуют эмоциональное облегчение. Россияне также отметили, что еда вызывает у них ощущение спокойствия и безмятежности (52,3%) и счастья (11,5%).

Однако 76,7% заявили, что не считают привычку нормальным явлением, а 61% опрошенных рассказали, что не намеренно едят во время стресса. Почти четверть опрошенных хотя бы раз специально использовала еду для снижения уровня стресса. 5,3% респондентов после этого испытывали грусть, 2,9% – раздражение и даже злость.

Кроме того, 61,3% опрошенных отметили, что сам процесс покупки еды также приносит им эмоциональное облегчение. Самой "лечебной" становится покупка чего-то желанного (60,4%) или выгодного (46,3%). 44,3% опрошенных особенно любят процесс поиска и выбора товара. А для 13,4% респондентов в целом покупка чего-либо приносит удовлетворение. Меньше всего (7,4%) опрошенных расслабляет возможность потратить деньги.

Также аналитики выяснили, что вечера в кругу семьи помогают избавить от стресса 34,2% россиян. Разговоры с друзьями помогают 34,2% опрошенных, в то время как путешествия и отдых на природе выбирают 31,1% респондентов.

В то же время 6,8% опрошенных не знают, что такое стресс. 29,4% сталкиваются с ним 1–2 раза в неделю, а 40,3% – ежедневно.

Участники опроса назвали и причины, по которым они испытывают стресс. 38,1% заявили, что стресс вызывает работа, 35,8% – новостные события, 25% – неопределенность будущего.

Большинство опрошенных оценивают свое эмоциональное состояние как позитивное или нейтральное вне стрессовых ситуаций (от 44 до 45%).

Между тем эндокринолог Юргита Вараева рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от тяги к сладкому. Соя и киноа содержат вещество N-ацетилцистеин, которое, по данным исследований на животных, может понизить тягу к сладкому.

Фрукты и ягоды также могут заменить сладкое из-за простых сахаров в составе. Среди ряда продуктов эндокринолог отметила рыбу, мясо птицы и некоторые сорта сыров, в которых содержится тирозин.