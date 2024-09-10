Диетолог Соломатина объяснила, чем опасен обед перед телевизором

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Регулярный просмотр телевизора во время еды может быть опасен для здоровья: из-за такой привычки у человека перестают вырабатываться необходимые для пищеварения вещества. Об этом Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Ежегодно 10 сентября в мире отмечается День обеда за просмотром телевизора. Однако эксперт предупреждает, что это не лучший вариант досуга.

Во время еды в организме выделяются желудочный сок, ферменты и гормоны, в том числе инсулин и лептин, которые отвечают за пищеварение. При этом во время просмотра передач, шоу или фильма мозг верит в происходящее на экране и запускает другие активные процессы.



Елена Соломатина врач-диетолог Нам не грозит реальная опасность, но мы можем смотреть условно на кусок пластика и плакать, у нас могут непроизвольно сжиматься кулаки. Мы это все воспринимаем как реальность, и у нас выделяются гормоны, как во время опасной ситуации, стресса.

"Организм не понимает: надо выделять пищеварительные соки или, наоборот, быстренько все перекрыть, перераспределить кровоток и все очистить, так как все это мешает проявить какую-то реакцию", – объяснила специалист.

В итоге приостанавливаются все функции, отвечающие за переваривание пищи, заметила эксперт. По ее словам, из-за этого у человека сбивается процесс выработки гормонов, а сам он перестает чувствовать насыщение.

"И поскольку мы не контролируем этот момент, то можем переесть. Даже если мозг подаст нам сигнал о том, что мы сыты, что выработался лептин, мы просто его не услышим, так как будут задействованы другие функции", – подчеркнула диетолог.

Специалист заметила, что из-за привычки регулярно принимать пищу перед телевизором некоторые люди на постоянной основе перестают чувствовать сытость и регулярно переедают.

Ранее врач, диетолог-гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала, что чаще всего после плотного обеда начинает клонить в сон из-за выработки определенных гормонов. Она отметила, что в этот момент рефлекторно включается парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление.